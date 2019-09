Alberto Perini (FI) sul "disgustoso" Conte bis: "Dopo lo sdegno il coraggio di agire in qualche modo"

Riceviamo e pubblichiamo. "C’è un solo aggettivo con il quale mi viene spontaneo definire la nascita del governo Conte-bis e di tutti i suoi attori protagonisti: disgustoso, non si era mai visto niente del genere in tutta la storia dell’Italia unita. Ma da questa orribile vicenda vorrei soffermarmi su 2 aspetti importanti: - il primo è che in Italia solo una coalizione di centro-destra può governare stabilmente. Anche il cosiddetto governo giallo-verde nato da una forzatura ha dimostrato tutti i suoi limiti fino a portarci nella situazione in cui siamo precipitati. Il centro-destra infatti non è solo stato un cartello elettorale ma ormai è un valore consolidato nella politica italiana, perché, al di là del governo nazionale, nelle regioni più importanti (in primis Lombardia e Veneto)ed in decine di comuni capoluoghi di provincia, governa i territori non da anni ma, come nel caso delle 2 Regioni citate, da decenni.

Ed i risultati di buona amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. Il centro-destra quindi, con i partiti da cui è composto che sono complementari tra loro ed insieme danno un grande valore aggiunto, rappresenta uno schema solido e collaudato anche perché c’è una piattaforma di valori forti che sono condivisi pienamente: una certa visione antropologica e cristiana della società, la tutela della famiglia, la difesa delle piccole e medie imprese, la libertà di educazione, insomma tutti quei valori che hanno portata il nostro paese, fino ad un certo periodo, ad essere fra i più sviluppati al mondo. Ma con una strana anomalia (e qui arrivo al secondo punto): il risparmio delle famiglie italiane è fra i più alti del mondo. L’indebitamento dello Stato è altissimo, ma l’ammontare del risparmio delle famiglie italiane è stimato in circa 9700 miliardi di euro, più di 4 volte il debito pubblico.

Un “bottino” succulento per i poteri finanziari globali ma soprattutto per i rapaci partner europei che da anni hanno pianificato l’indebolimento economico dell’Italia e che hanno nel PD il miglior alleato in questo piano vergognosamente anti italiano. (vedi il caso clamoroso, di cui nessuno parla, dell’ex sottosegretario di Renzi Sandro GOZI che è entrato a far parte del governo Macron come consulente….sarebbe come se il sindaco di Biella, eletto dai cittadini biellesi, lavorasse per fare gli interessi del comune di Vercelli…..). E’ questo a mio parere il vero obiettivo della Francia di Macron in particolare. Ed il fatto che il PD si presti a questo disegno ha anche radici ideologiche, nel senso che i risparmi sudati di generazioni di famiglie italiane danno fastidio alla sinistra “globalista” nostrana tutta proiettata a smantellare i cardini delle nostre tradizioni… Un quadro sempre più fosco ci attende, ma nonostante ciò, mi viene da citare S.Agostino che diceva: “La speranza ha 2 figli: lo sdegno ed il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle”. Allora forza, dopo lo sdegno il coraggio di agire in qualche modo...".