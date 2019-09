A Candelo torna il Vinincontro: Medioevo da gustare in un'edizione 2019 ricca di novità VIDEO

I vini dei produttori dell’Alto Piemonte rappresentati dal Consorzio Alto Piemonte e i sapori biellesi. Questo il filo conduttore dell’edizione 2019 di Vinincontro, che prenderà il via giovedì 12 settembre con una serata speciale nella suggestiva piazzetta antistante la torre di Sebastiano Ferrero.

Come ogni anno, anche la 26esima edizione del più suggestivo evento dei vini dell'Alto Piemonte andrà in scena dentro e fuori le mura del Ricetto di Candelo, uno dei Borghi Più Belli d’Italia e Bandiera Arancione, cantina comunitaria per eccellenza, un “unicum” che sta a testimoniare le radici profonde del popolo candelese nei confronti della vitivinicoltura e della cultura contadina in genere.

Tra le novità l’anteprima del gusto di giovedì 12 settembre: dalle 20 degustazioni guidate di vini e prodotti del territorio in collaborazione con Onaf e Onas sotto la regia di Dario Torrione. L'accesso al Ricetto sarà libero e i coupon per la degustazione saranno acquistabili presso la cassa adibita. Per l’occasione, ci saranno anche i “risotti d’autore” preparati da alcuni ristoratori candelesi. Sottofondo musicale d’autore con Lia & The Rooster: Ophelia Lia alla voce, Corrado Segato alla chitarra e armonica, percorrono un viaggio tra classici blues, soul, R&B e pezzi della storia della musica italiana.

Come sempre, ogni serata sarà caratterizzata da musica e street food. Altra novità di questa edizione è l'apertura della manifestazione alle 17 invece che alle 18,30.

"L’obiettivo della manifestazione - spiega il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio - è di proporre ai visitatori il sapore e il gusto del Piemonte, affiancando alla presentazione dei vini l’offerta di prodotti tipici". Fortissimi sono i legami del territorio di Candelo con la cultura della vite nel passato, ancora più forti quelli del borgo medievale del Ricetto con il vino: fu infatti eretto nel XIV secolo dai contadini del luogo per porre al riparo dalle scorrerie di briganti e mercenari uva, vino e granaglie. E da allora ha continuato a ospitare nelle sue cellule le cantine delle enoteche locali. Una storia secolare testimoniata da numerosi documenti, che attestano per esempio che nel 1700 si producevano ogni anno 23.230 brente, cioè 1.140.720 litri di vino.

Eventi collaterali

Ad affiancare la cultura del vino quella del cibo con formaggi, riso, dolci e mieli del Biellese, oltre ai prodotti di tutto il Piemonte. Molteplici saranno gli elementi portanti di questa manifestazione dalle valenze storico-turistico-culturali ed enogastronomiche: vini da degustare, sapori locali in primo piano e cultura contadina con l'esposizione di attrezzi legati alla vitivinicoltura e alla vita contadina.

Vinincontro, infatti, non è solo enogastronomia ma anche cultura: all'interno della sala cerimonie ci sarà la presentazione del libro di Giovanni Negri dal titolo "Il mistero del Barolo ma è il Nebbiolo che conquisterà il mondo". A seguire la tavola rotonda "Sul presente e il futuro del Nebbiolo in Alto Piemonte", durante la quale interverranno diversi esperti del mondo della vitivinicoltura.

In programma anche la passeggiata verso il vigneto didattico con degustazione del vino Sinfonia, che si svolgerà sabato 14 settembre alle 15 in collaborazione con Slow-Food Condotta di Biella. Oltre all'assaggio del vino dell’ecovigneto locale è prevista la degustazione del Vino del Sorriso prodotto dal vigneto del Campile, ad opera dell’associazione Ti Aiuto Io.

Info e prezzi

Biglietto d’ingresso alla manifestazione 4 euro. Ultima novità il progetto "RispettiAMO l’ambiente": il bicchiere degustazione ha un costo di 3 euro come cauzione e l’importo verrà interamente rimborsato a chi restituirà il bicchiere presso la postazione adibita. Parcheggi gratis attorno al Ricetto, area camper gratuita.