Ubriachi al volante, doppia denuncia da parte dei carabinieri

Sono due i cittadini finiti nei guai perchè trovati alla guida dell'auto con tasso alcolico oltre il massimo consentito. Entrambi sono avvenuti per le vie cittadine di Biella. C.D. di 31 anni abitante a Valdengo è stato fermato e controllato in via Ivrea alle 4,10 di notte. L'uomo è risultato positivo all'alcol test con un valore di 0,87.

Il secondo caso riguarda una donna, R.G. di 27 anni residente in provincia di Vercelli, fermata in via Carso all'1. Per lei il valore riscontrato è stato pari a 1,15. Tutti e due gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.