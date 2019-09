Poste Cossila, dipendente "infedele" sospesa. Da mesi rubava denaro ad un'anziana invalida civile

L'impiegata di Poste Italiane dell'ufficio di Cossila, sottraeva somme di denaro ad una pensionata invalida biellese. Ancora in corso le indagini.

Sabato 7 settembre, personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Biella ha segnalato l’impiegata di un ufficio postale del Biellese per furto aggravato a danno di un'anziana biellese invalida civile con gravi problemi di vista. Il figlio, insospettito, si era precedentemente recato negli uffici della Questura poiché aveva rilevato delle incongruenze tra quanto riferito dalla madre e le cifre che risultavano sul conto.

In particolare il predetto aveva notato delle discrepanze, che perduravano ormai da mesi, tra le somme ritirate ed i riscontri in occasione del ritiro della pensione. Al controllo degli operanti non sfuggiva inoltre che alcune ricevute rilasciate alla persona offesa apparivano essere falsificate e corrette nell’importo, per cui dopo che l’anziana signora si è recata all’ufficio postale per ritirare “la solita somma”, all’uscita, la ricevuta l’hanno presa in consegna i poliziotti, i quali hanno, dopo aver contestato le irregolarità all’impiegata, effettuato una perquisizione a suo carico la quale dava esito positivo.

Sul posto è poi stato fatto confluire altro personale di Poste Italiane che, collaborando con la polizia, ha constatato le eccedenze di cassa e le irregolarità, poi ammesse dalla dipendente infedele, la quale è stata immediatamente sospesa da Poste Italiane nelle more di sanzioni ancora più gravi. Sono ancora in corso indagini coordinate dal Sostituto Procuratore del Repubblica Carrai, mirate a verificare ulteriori atti fraudolenti.