Due ragazze a bordo di un'Opel Corsa avrebbero centrato un furgone tipo Scudo per poi darsi alla fuga. L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 in centro a Vigliano, nelle vicinanze del municipio. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che dovrebbero ascoltare alcuni testimoni. Dalle notizie fornite sarebbe stato visto il numero di targa. Ricerche in corso dell'auto in fuga.