Con l'obbligo di restare a Biella viene visto a Gaglianico. Arrestato un 24enne

E' stato protagonista in questi mesi per diversi fatti di cronaca locale, a Verrone (alpini) e Vigliano (parrucchiera) tra gli altri, e ieri alle 16,20 C.M. di 24 anni residente a Biella è stato arrestato per aver infranto la sorveglianza speciale aggravata dall'obbligo di soggiorno in città, emessa dal tribunale di Biella. L'uomo è stato infatti visto a Gaglianico dai carabinieri di Candelo che hanno proceduto all'arresto. Il C.M. è stato messo in camera di sicurezza nella caserma di via Rosselli in attesa del processo per direttissima di oggi martedì 10 settembre.