Biella: manette ai polsi per un 29enne, aveva nelle tasche eroina in dosi confezionate

E' finito in manette un 29enne senza fissa dimora nativo di Novara, già censurato, ieri alle 15 a Biella. Un controllo mirato alla repressione delle sostanze stupefacenti ha permesso ai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Biella di individuare l'uomo e arrestarlo. Il fatto è avvenuto in via Pajetta e il 29enne aveva con sè 54 grammi di eroina suddivisa in due pezzi solidi e 10 dosi confezionate. Oltre alla droga è stato sequestrato un bilancino, materiale vario per il confezionamento e 960 euro in denaro contante. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato tradotto nel carcere di via dei Tigli.