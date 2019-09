Pranzo in chiesa a Pettinengo con maialini cucinati alla sarda

Continua la bella collaborazione di Su Nuraghe con abitanti e Associazioni di Pettinengo. Anche quest’anno, la Festa di San Grato si svolgerà all’interno della chiesa di canton Gurgo, intitolata ai santi Grato di Aosta ed Eusebio da Cagliari. L’edificio sacro biellese spalancherà le sue porte, come a Roma la basilica di Santa Maria in Trastevere per ritrovarsi attorno a tavole imbandite. Un benefico contagio, mutuato dalla Comunità di Sant’Egidio, per ricreare comunità salvando al contempo un gioiello del “barocco piemontese”, frutto della devozione popolare delle genti delle nostre montagne.Un’eredità architettonica sottratta al degrado grazie al progetto dei Sardi di Biella che nel riutilizzo coniugano originaria destinazione d’uso e rifunzionalizzazione. Per l’atteso appuntamento di settembre, l’antico oratorio si trasformerà in una grande sala da pranzo in cui verrà servito il menù isolano della festa con al centro maialini arrosto cucinati alla sarda e altre portate a coniugare gusti e ingredienti isolani ed alpini in un crogiuolo di prodotti, sapori e profumi.

A conclusione, la riproposta dell’incanto del gallo, con l’animale appositamente allevato e donato, assegnato a fine pranzo ad uno dei commensali. Appuntamento quindi per domenica 22 settembre, alle ore 12,30. Prenotazioni, Liliana Gaia: 015 8445046 – Circolo Su Nuraghe: 01534638.