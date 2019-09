Festeggiamenti a Chiavazza per i 90 anni degli alpini

Chiavazza in festa per il 90esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini. Due giorni ricchi di appuntamenti da non perdere: si comincia venerdì 13 settembre, al Teatro di via Firenze 3, alle 21 con l'evento dal titolo “Novantainsieme – Tutto cambia, tutto si trasforma, la memoria resta”. Il commento è affidato a don Carlo Dezzuto; parteciperanno il Coro La Ceseta di Sandigliano e gli alunni della scuola media di Chiavazza. Il video è realizzato da Elisa Baiolini mentre le immagini arrivano dall'archivio fotografico del gruppo alpini di Chiavazza e dalle ricerche di Giorgio Gulmini.

Si continua domenica con la cerimonia dell'alzabandiera delle 9.30, l'omaggio ai Caduti, la deposizione delle corone d'alloro e l'inaugurazione del cippo commemorativo. A seguire, la sfilata (a cui prenderà parte la Fanfara Alpina Valle Elvo) la Santa Messa nella chiesa parrocchiale (ore 10.30), il saluto delle autorità presenti in piazza XXV Aprile (ore 11.30) e il pranzo finale al teatro parrocchiale (ore 12.30).

Per informazioni e prenotazioni: 340. 8038481 o 015.34858 (Piero a ore pasti), 333.3406688 (Graziano a ore serali).