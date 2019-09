DocBimbi fa tappa a Mongrando

Domenica scorsa il DocBi, grazie all’impegno di Giorgia Monetta e Luca Fracassi, ha proposto la terza e ultima tappa della dodicesima edizione dell’iniziativa denominata DocBimbi, le semplici passeggiate per famiglie alla scoperta del Biellese, che ha visto un buon successo di partecipazione con oltre settanta persone, tra cui una trentina di bambini.

La visita si è svolta con partenza dalla piazza del municipio di Mongrando, per raggiungere attraverso le vie del paese l’antica fucina Morino, che nei tre secoli di attività ha prodotto attrezzi agricoli e armi. La visita alla fucina, facente parte dell'ecomuseo di Mongrando, è stata arricchita da una dimostrazione pratica del funzionamento del vecchio maglio. I partecipanti hanno riscoperto luoghi della tradizione contadina con antiche fontane, cascine e lavatoi, per raggiungere infine il sentiero che porta al bosco del Vallino, dove ammirare e visitare le capanne nelle quali si svolge da oltre quarant’anni il presepe vivente nel periodo natalizio.

“Si ringraziano – spiegano -in modo particolare Cristian Siletti e Giorgio Bovo del Gruppo Amici della Natura che hanno accompagnato i partecipanti raccontando la storia del Bosco del Vallino, Davide Grisoglio e Aldo Rocchetti per la visita alla fucina, Guglielmo Valli e don Stefano Vaudano”. Al termine della giornata è stata offerta una merenda gratuita a base di succhi di frutta biologica con pane e miele biellese. La passeggiata, organizzata da Emilio Sulis e Manuela Vinai, si è svolta in collaborazione con l'Associazione Biellese Apicoltori e con il contributo di Banca Simetica.