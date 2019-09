Cna Biella e CCIA per Fieramilano Rho: Domande da presentare entro il 30 settembre

Anche quest’anno la Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli organizza insieme a CNA la partecipazione in una collettiva regionale delle imprese artigiane o delle aziende produttrici, agricole e non, del territorio di Biella e Vercelli, iscritte al Registro Imprese e in regola con il versamento del Diritto Annuale e con il DURC.

La domanda di adesione presentata da aziende non in regola non avrà alcun valore ai fini dell’attribuzione degli spazi espositivi della collettiva regionale.

La partecipazione alla manifestazione è subordinata alle specifiche condizioni di ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione; pertanto, nella collettiva regionale saranno ammesse, previa verifica della titolarità a partecipare da parte dell’organizzatore GE.FI S.p.A., le aziende con produzione propria di:

abbigliamento e accessori;

articoli da regalo e oggettistica;

gioielleria e oreficeria;

mobili e complementi d’arredo;

prodotti enogastronomici.

Sono ammesse alla partecipazione all’interno dell’area collettiva Piemonte:

le aziende artigiane attive iscritte alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli;

le aziende produttrici , agricole e non, regolarmente attive ed iscritte alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

I costi di partecipazione per le aziende biellesi e vercellesi che esporranno nella collettiva, per effetto degli abbattimenti concessi anche dalla Regione Piemonte, sono evidenziati nel relativo Bando.

Per poter usufruire delle condizioni agevolate si evidenzia che

– l’abbattimento dei costi sarà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo un criterio cronologico di arrivo delle iscrizioni;

– la regolare iscrizione prevede la regolarità dei versamenti del Diritto Annuale e del DURC e l’invio entro il 30.09.2019 alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo promozione@bv.legalmail.camcom.it della seguente documentazione:

a) modulo di domanda compilato e firmato;

b) copia del bonifico di versamento dell’acconto di Euro 774,70 (l’impresa dovrà effettuare il pagamento del saldo entro il 20 novembre 2018);

c) dichiarazione de minimis.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori necessità e chiarimenti: contattaci!