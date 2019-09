Pranzo benefico delle penne nere di Ponderano per la Casa Alpina San Giovanni

Domenica 29 settembre, il gruppo alpini di Ponderano ospiterà presso la propria sede in Strada Vicinale al Cimitero 10 un pranzo benefico organizzato in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo.

“Il momento conviviale – spiegano - è stato pensato come occasione per raccogliere fondi a favore del progetto Casa Alpina San Giovanni. La Parrocchia di Ponderano infatti sta ristrutturando una casa in località Frazione Bele, poco distante dal Santuario di San Giovanni d'Andorno. Una struttura che una volta ultimata sarà utilizzata dalle famiglie e dai ragazzi dell' Oratorio di Ponderano per attività di svago, come i Centri Estivi, attività di preghiera come i ritiri spirituali riservati a Comunicandi e Cresimandi, o di convivialità tra le famiglie che frequentano Parrocchia ed Oratorio”.

L'intero incasso raccolto durante il pranzo di domenica 29 settembre, che sarà servito a partire dalle 12.30 verrà donato dagli alpini ponderanesi alla Parrocchia.Per info e prenotazioni (entro il 20 settembre): 349 2830180 (Ferdinando), 340 8551775 (Maurizio) e 339 5459604 (Luca).