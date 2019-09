La solidarietà è country. La Pro Loco di Sordevolo a fianco di LILT Biella

Si terrà il prossimo sabato 14 settembre dalle 15 alle 24 a Sordevolo la manifestazione “Country for LILT” organizzata dalla Pro Loco di Sordevolo in collaborazione con 5 Scuole di Country per sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.

Una giornata dove il divertimento incontrerà la solidarietà per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione come arma principale nella lotta contro il cancro.Tanti gli intrattenimenti previsti dagli organizzatori: musica dal vivo ma anche minipony, trucca-bimbi, scenette western, banchetto “Baci e Abbracci”.Country for LILT sarà un evento non solo dedicato agli amanti di questo genere particolare di musica nato in America, ma a tutte le famiglie biellesi.

La pista in legno accoglierà inoltre professionisti della danza country e, per chi vorrà, sarà possibile imparare i primi passi in una pista dedicata ai principianti.Per tutta la manifestazione, infine, i volontari di LILT Biella saranno a disposizione di tutti coloro che parteciperanno per fornire informazioni utili sulla prevenzione, i corretti stili di vita e la diagnosi precoce.