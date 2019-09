Cordar informa: Manutenzione della rete idrica, ecco le vie interessate di Zumaglia

Cordar Biella informa i cittadini del comune di Zumaglia che, dalle 9 alle 12.30 di giovedì 12 settembre, a causa di manutenzione della rete idrica, potrebbero verificarsi la sospensione momentanea e saltuaria della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione.

Le vie interessate saranno: via Provinciale, via Uberti Superiore, via Uberti di Mezzo, Strada per Vaglio Pettinengo, via della Casala, via Roma, via Delpiano, via delle Rimembranze, via XXV Aprile, via Zumaglini, via Selletta. “Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi – spiegano - si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 015 3580080”.