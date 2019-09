A Biella si festeggia l'arte, inaugurato in centro un murales colorato FOTO

Si è inaugurato sabato 7 settembre il nuovo murale all'ingresso della Galleria Leonardo Da Vinci in via Vescovado. L'opera realizzata dall'associazione Biella nel Cuore ha coinvolto 5 artisti locali che con tecniche differenti hanno condiviso la grande parete mescolando energie e capacità con L obbiettivo di creare un qualcosa di unico nel genere. La realizzazione vuole tramite la fiaba di Cinzia Zaghi rappresentare un ideale di Unione così come sono gli ideali dell associazione e dare note di colore e speranza per il futuro del nostro territorio.

"I primi commenti positivi della gente comune (soprattutto dei giovani) danno coraggio e fiducia che questo messaggio venga recepito anche a livello inconscio dai passanti. Questa è forse una piccola scintilla rivoluzionaria di un sistema che con fantasia, volontà, unione ed estro può cambiare dando libertà nell'espressione e nelle capacità individuali. Ringrazio il tessile che mi ha dato la possibilità tramite l'azienda di famiglia di crescere, studiare e porre le basi della mia vita - commenta Roberto Franco, presidente di Biella nel Cuore - Purtroppo poi ho dovuto reinventarmi una professione per andare avanti. Diamo spazio e crediamo nelle potenzialità dei singoli ma uniamoci e aiutiamoci vicendevolmente. Abbiamo potenzialità territoriali e menti ricche di estro e fantasia".