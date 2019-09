Tutti al Parco Bau di Pray, tra passeggiate a 6 zampe e spettacoli di bolle

Proseguono gli appuntamenti per gli amici a quattro zampe. Domenica 15 settembre, all'interno della manifestazione Pray in Vetrina, avrà luogo la Camminata a 6 Zampe, con partenza alle 10.30 presso il Parco Bau del paese. Alla manifestazione saranno presenti gli educatori cinofili del Centro Jollylandia di Roasio, a completa disposizione dei partecipanti per fornire consigli pratici sulla gestione dei propri cani.

Ma non solo. Dalle 15 del pomeriggio, sempre dentro l'area verde, si terrà Bolle in Sapone “In Vetrina”, speciale spettacolo con laboratorio per bambini, organizzato da Jolly Animazioni. “Ringraziamo – spiegano gli organizzatori – l'impegno di Jollylandia e del comune di Pray che ci permette di realizzare simili iniziative”.