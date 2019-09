Tor Des Geants: Yoselito Lanari ko, Paolo Pignacchino 27esimo ma sono 3 i biellesi nei 100 VIDEO

Prima giornata di gara del Tor Des Geants e subito le prime conferme e i primi ritiri. In testa continua la lotta tra Romain Olivier in vantaggio di qualche decina di secondi su Reynolds Galen e Francesco Cusso. Franco Collè è nono con un ritardo di 50'. Bene i biellesi in gara con tre "giganti" nei primi 100 posti. Al 27esimo troviamo Paolo Pignacchino, alle 9 di questa mattina entrato al rifugio Sella; nelle donne la prima atleta di casa è Chiara Biondi 220esima attualmente a Rhemes. Peccato per Lanari, uno dei favoriti a Finisher, ritirato dopo poco più di 10h di gara.

Ecco la classifica dei biellesi alle 9 di questa mattina.

Pignacchino 27esimo, Alessandro Scaglia 72esimo, Nicola Rocchi 92esimo, Andrea Brusca 114esimo, Nicola Macchetto 118esimo, Roberto Torelli 171esimo, Rodolfo De Colle 185esimo, Chiara Biondi 220esima, Giorgio Moscatello 257esimo, Maurizio Ferraris 313esimo, Silvio Ogliaro 327esimo, Alberto Ferrero 349esimo, Chiara Tallia 403esima, Enrico Mercandino 457esimo, Luca Nicolina 526esimo, Enrico Correale 527esimo, Alberto Brusca 552esimo, Samuel Faella 588esimo, Luca Pizzamiglio 589esimo, Giovanni Mozzone 692esimo, Mauro Cagliano 822esimo, Paolo Perona 869esimo,

RITIRATI: Yoselito Lanari ritirato a Valfrisa dopo 10h23'53'', Massimo Malgarolo ritirato a Deffeyes dopo 7h38'03'', Rosalba Brera Molinari non partita.