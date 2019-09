Pro Vercelli-Albinoleffe: le pagelle dei bianchi

La Pro Vercelli conquista tre punti con merito. L'Albinoleffe non è mai riuscito ad impensierire seriamente Moschin. Buona la prova di tutta la squadra (con Cecconi, Masi e Schiavon su tutti) che, rispetto alle prime due uscite, è crescita. E questa, forse, è l'annotazione più importante.

Ecco le pagelle

Moschin: gara attenta, ma senza troppi patemi d'animo. 6,5

Franchino: terzino vecchia maniera, con un destro niente male. 6,5

Auriletto: concentrato e attento, sempre. 6,5

Masi: sicuro ed elegante. Serviva (da anni...). 7

Quagliata: deve un po' disciplinarsi, in fondo lui è un esterno estroso che Gilardino si è inventato terzino, ma la classe c'è e si vede. 7

Schiavon: parte in sordina, poi cresce e nella ripresa giganteggia. 7,5

Graziano: tanta corsa, meno lucidità rispetto alle altre due gare: 6,5

Mal: una gara senza acuti, ma positiva: 6,5

Azzi: ha una potenza impressionante. Se fosse un tantinello più tecnico giocherebbe in B, o riserva in A. 7

Varas: gran bel primo tempo. Da mezzala ci aveva convinto a metà, meglio, molto meglio in posizione più avanzata. 7

Cecconi: se gioca come ha giocato contro l'Albinoleffe è un gran bel centravanti: 7,5

Della Morte: giocatore di qualità, che può solo crescere. 6,5

Comi: ha lottato su tutto i palloni, bene così. 6,5

Gilardino: forse la squadra sta crescendo perché sta prendendo esempio da lui: poche chiacchiere e tanto lavoro. La prestazione più convincente del campionato. 7,5