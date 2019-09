Lo Csen Biella triplica. Al via le iscrizioni per i campionati di calcio a 5, 7 e 11 Amatori

Novità assoluta per lo Csen Biella. A fronte del successo ottenuto nella stagione 2018/2019 per il campionato di calcio a 5, da quest'anno organizza anche i campionati di calcio a 7 e calcio a 11 Amatori. Tutti i tornei verranno disputati con girone all'italiana e play off finali. La compilazione dei gironi avrà luogo al termine delle iscrizioni in riferimento al numero di squadre iscritte; la formula e altre iniziative verranno valutate in sede di riunione con i rappresentanti delle varie società.

Lo Csen Biella ha a disposizione un sito internet aggiornato, uffici con personale competente a disposizione di eventuali chiarimenti, un settore arbitri e giudice sportivo locale. La novità assoluta 2019/2020 per il calcio a 7 e 11, Lo Csen Biella proporrà un incremento del gruppo arbitri di 5/6 unità, provenienti dalla Figc: questi ultimi hanno dato disponibilità ad arbitrare il settore Amatori.

Quote iscrizioni e premi. Per il calcio a 11 la tariffa è fissata a 650 euro comprensiva di 20 tesseramenti; per il calcio a 5 e a 7 la tariffa è fissata a 500 euro sempre compresi 20 tesseramenti. Ogni tessera extra costa 5 euro ciascuna. Tra i premi principali oltre a diversi trofei individuali e di squadra, Csen Biella garantirà alle squadre vincitrici nei rispettivi campionati l'iscrizione gratuita per la stagione successiva e la partecipazione alle fasi nazionali in svolgimento a Rimini nel mese di giugno.

Termini di iscrizione. La data ultima per iscrivere la squadra è fissata per il 23 settembre negli uffici Csen di via Cucco, 4 a Biella Chiavazza. Per eventuali info si può telefonare allo 327.4480363.