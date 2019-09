Le corse podistiche dal 9 al 15 settembre, arriva La Stracada

Data: 11/09/2019

15° Camminata “Per le vie di Sandigliano”

Percorso di circa 5,5 km / minigiro

Ore: 18:00 (ritrovo)

19:00 (partenza bimbi)

19:15 (partenza)

Località: Sandigliano (BI) – Pro Loco

Tipologia: Passeggiata non competitiva

Iscrizioni: da € 5 a € 10,50

Info: 338 3305239 – 340 7135357



Data: 13/09/2019

10° Camminata di Benna

Percorso di 6 km

Ore: 17:00 (ritrovo) – 18:45 (partenza)

Località: Benna (BI) – Sede Sport Folcrore Benna

Tipologia: Non competitiva su strada e camminata

Iscrizioni: da € 3,50 ad € 6

Info: 339 7565238 – 339 7123903



Data: 13-14/09/2019

20° Trofeo Jean Marc Mosca

13 Settembre

Percorso di circa 5 km

Ore: 19:30 (partenza)

Località: Pollone (BI) – Palazzo Municipale

Tipologia: Passeggiata

Iscrizioni: € 7 (corsa + pasta party)

€ 5 (solo corsa)

14 Settembre

23° Minigiro

Corsa per ragazzi da 0 a 14 anni

Ore: 14:30 (ritrovo)

Località: Piazza S. Rocco

Info: 335 5270314 – info@gsapollone.it



Data: 14/09/2019

42° Edizione “La Stracada”

Percorso di 10 km

Ore: 15:00 (ritrovo) – 19:00 (partenza)

Località: Biella (BI) – Stadio Lamarmora-Pozzo

Tipologia: Marcia a passo libero, non competitiva

Iscrizioni: € 7

Info: www.lastracada.it



Data: 15/09/2019

6° Corri alla Carrubi

Percorso di 3,5 km / 7 km

Ore: 8:30 (ritrovo) – 9:45 (partenza)

Località: Salussola (BI) – Cascina Carrubi

Tipologia: Non competitiva / Ludico motoria

Iscrizioni: € 7,00 (7 km) - € 5,00 (3,5 km)

Info: 015 2493064



Data: 15/09/2019

Trail del Monte Tre Croci

Percorso di 10 km

Ore: 8:30 (ritrovo) – 10:30 (partenza)

Località: Varallo Sesia (VC) – P.zza Vittorio Emanuele II

Tipologia: Non competitiva

Iscrizioni: € 10

Info: 347 0932933