Chiara Perona all'Uefa Futsal Under 19 di Euro 2019

Convocazione di prestigio per Chiara Perona, arbitro internazionale di Calcio a 5, designata per la fase finale dell'Europeo Under 19 di Calcio a 5 che si svolgerà fino al 14 settembre presso l' Arena di Riga, capitale della Lettonia.

Il torneo prevede due gironi tra le migliori otto d'Europa sfidarsi per il primo titolo europeo: da una parte Portogallo, Polonia, Russia e Lettonia mentre dall'altra Ucraina, Spagna, Croazia ed Olanda. La direttrice di gara biellese svolgerà alternativamente le funzioni di arbitro e di cronometrista delle varie sfide fino alla finale.