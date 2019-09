3 ori, 1 argento e 3 bronzi per le ginnaste della Bon Prix-La Marmora

Le ginnaste della Bon Prix-La Marmora della sezione di Ritmica hanno iniziato la loro attività agonistica per l’ultimo periodo del 2019 partecipando a Verbania ad un incontro internazionale “Veronica Argento”, in memoria di una ginnasta prematuramente scomparsa.

Il risultato individuale delle ginnaste ha soddisfatto le tecniche Gianna Cagliano, Ilaria Petrillo e Svetoslava Dimitrova che le hanno accompagnate sia sabato per le gare che domenica per il gala. Nella categoria Silver LB la giovane Camilla Corso si è classificata prima, e Veronica Marchi quinta, nella categoria LC Noemi Nania si è aggiudicata la terza posizione, nella LD Virginia Spicuglia è giunta quarta ai piedi del podio e nella LE Alice Livelli è giunta prima.

Nella Specialità Camilla Ferraris si è classificata terza alla fune e quarta alle clavette mentre Cecilia Medri seconda alla palla e terza al cerchio. Ed è proprio alla palla che Cecilia dopo una aver subito un piccolo infortunio nella parte esterna del piede ha terminato comunque, incurante del dolore, il suo esercizio. Purtroppo quella che sembrava una banale storna ha prodotto una microfrattura diagnosticata domenica all’ospedale di Biella e per tre settimane non potrà allenarsi per le gare d’insieme che seguiranno in calendario.

La squadra della Bon Prix-La Marmora si è classificata in assoluto al primo posto. Domenica poi al gala si sono aggiunte Alessia Scardone e Giorgia Gelsi e lo spettacolo è stato entusiasmante.. Dal giorno 9 settembre sono ripresi tutti i corsi al Palaginnastica La Marmora a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti 2A vicino alla Protezione Civile ed al nuovo deposito dell’Atap sia per i bambini e bambine che per i ragazzi che per gli Adulti.