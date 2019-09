I consiglieri eletti della Lista Civica Corradino si presentano ai cittadini

A tre mesi di distanza dalle elezioni comunali di Biella, i consiglieri eletti a Palazzo Oropa della Lista Civica Corradino si presentano ai cittadini. Si tratta di Domenico Gallello, Corrado Neggia e Alessandro Vignola che spiegano: “Nata con la volontà di fare bene e di rendersi utile nel contesto cittadino – spiegano - La Lista Civica Corradino si pone l'obiettivo di seguire le linee direttive su scala locale e regionale della coalizione del centrodestra, rimanendo sempre a disposizione, garantendo dialoghi aperti e costruttivi".

"Essendo di recente costituzione - puntualizzano - non abbiamo battaglie in corso da perseguire ad ogni costo, bensì da umile novizia è alla finestra per apprendere al meglio il "mestiere". Se durante il percorso avrà qualcosa da proporre, lo farà con la passione e l'entusiasmo che caratterizza i 3 consiglieri eletti, nessuno di loro politicizzato e proprio per questo ragionevolmente fuori dagli schemi politici di un sistema che la vede comunque integrata nel rispetto, nel dialogo e nella condivisione delle idee”.