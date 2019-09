La natura "Tra i suoni del bosco: frullio d'ali, gorgoglio della Janca"

Anche quest'anno, l'associazione Amici di Bagneri OdV, in collaborazione con la Parrocchia e con il sostegno del Comune di Muzzano e della Rete Museale Biellese, ha il piacere di proporre una nuova mostra personale di Cecilia Martin Birsa dal titolo "Tra i suoni del bosco: frullio d'ali, gorgoglio della Janca" visitabile per le 4 domeniche che abbracciano le tradizionali manifestazioni ed eventi di fine estate a Bagneri, dalla festa della Madonna del Piumin alla Festa del Ringraziamento.

A Bagneri a farla da padrona sono la natura e il silenzio, dal quale emergono il gorgoglio del torrente Janca e i fischi etrilli degli uccellini; a queste presenze naturalistiche è dedicato il lavoro più recente di Cecilia, la giovane scultrice che si sta facendo conoscere anche con la partecipazione a mostre sia in Italia che internazionali.

Il borgo alpino di Bagneri, dove oltre alla Madonna del Piumin sono esposte diverse opere in bronzo del "Sandrun", si arricchisce della presenza e del lavoro di Cecilia, già apprezzato un anno da per i ritratti dedicati agli abitanti e alcune opere già dedicate ad animali.

Programma manifestazioni:

1. Domenica 15 Settembre: Festa della Madonna del Piumin, con il consueto ritrovo alle 11:00 per la Messa celebrata presso la statua della Madonna del Piumin (in caso di maltempo in parrocchia); seguiranno aperitivo e pranzo (prenotazione consigliata); alle 15:30 il Coro Monte Mucrone (già presente alla messa del mattino) animerà con i propri canti un momento di riflessione e di preghiera;

2. Alle 12 di domenica 15 Settembre, inaugurazione della mostra di Cecilia Martin Birsa , che sarà visitabile, ad ingresso libero, per quattro domeniche: dal 15 Settembre fino al 6 Ottobre, negli orari: 10-12 e 14,30-18,30, arricchendo così la proposta della Rete Museale Biellese;

3. Domenica 6 Ottobre ci sarà la "Festa del Ringraziamento", rivolta in modo particolare alle persone residenti o abituali visitatori di Bagneri, per festeggiare con semplicità e ringraziare al termine della stagione di alpeggio ("disalpà"); la Santa Messa sarà alle 11, a seguire: aperitivo e pranzo. Al pomeriggio, alle 15,30, nella Chiesa Parrocchiale, si svolgerà una proiezione (a cura di Vittorio Canepa e Marco Astrua), di fotografie dedicate a "Bagneri di un tempo" (foto Vittorio Canepa anni 70/80) e alle baite ed alpeggi della zona di Sordevolo (Marco Astrua). Lo stesso giorno si concluderà la mostra di Cecilia Birsa.

Vi invitiamo a venire a conoscere questo caratteristico angolo della Valle Elvo.

Per altre Info visitate i siti www.bagneri.it e www.ceciliascultrice.it

Ricordiamo per raggiungere Bagneri è consigliabile salire al Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e quindi per 4 km sul Tracciolino, in direzione Oropa, fino allo slargo sopra Bagneri, con tabellone indicatore; la statua della Madonna del Piumin è appena sotto al Tracciolino, poi siscende al borgo e alla chiesa su mulattiera pedonale, in pochi minuti.

Schede manifestazioni

Muzzano, frazione Bagneri

FESTA DELLA MADONNA DEL PIUMIN - INAUGURAZIONE MOSTRA

Domenica 15 settembre 2019 - Orario: dalle 10 alle 17

Ritrovo per il "compleanno" della statua della Madonna opera di Francesco Barbera "Sandrun" .

Alle ore 11 Santa Messa presso la statua della Madonna, canti del Coro Monte Mucrone.

Alle ore 12 inaugurazione della mostra "Tra i suoni del bosco: frulliod'ali, gorgoglio della Janca", sculture in pietra di torrente di Cecilia Martin Birsa, dedicata in particolare a uccelli e rapaci della Valle Elvo (la mostra sarà aperta per 4 domeniche fino al 6 ottobre)

Alle 12,30: aperitivo per tutti, a seguire il pranzo organizzato dagli Amici di Bagneri

Alle 16 in chiesa: momento musicale con i canti del Coro Monte Mucrone

Nel pomeriggio (14,30-18,30) possibilità di visita all'Ecomuseo della Civiltà Montanara, inserito nella Rete Museale Biellese.

Consigliata la prenotazione per il pranzo, entro giovedì 12 settembre.

015 28684 - 3396881717 - www.bagneri.it - info@bagneri.it

Muzzano, frazione Bagneri

MOSTRA DI SCULTURE IN PIETRA "TRA I SUONI DEL BOSCO: FRULLIO D'ALI,GORGOGLIO DELLA JANCA"

Da domenica 15 settembre a domenica 6 ottobre

Esposizione "en plein air", per un percorso emozionale nel borgo di Bagneri,di sculture in pietra di torrente dedicate soprattutto a uccellini e rapaci della Valle Elvo, accompagnate da fotografie scattate da alcuniamanti del birdwatching e visitatori di Bagneri. La giovane artista biellese Cecilia Martin Birsa, che da qualche anno ha scelto Bagneri come sede del suo laboratorio e residenza, dopo la mostra del settembre 2018 presenta i suoi recenti lavori a tema naturalistico, che si possono ammirare in un percorso emozionale tra le vecchie case e scoprendo anche le sculture delSandrun esposte permanentemente a Bagneri. Con la collaborazione dell'Associazione Amici di Bagneri OdV e il patrocinio del Comune di Muzzano.

Orari: 10-12 e 14,30-18,30 nelle 4 domeniche dal 15 settembre al 6 ottobre.

Ingresso libero. Possibilità di incontrare personalmente l'artista.

Inaugurazione domenica 15 settembre ore 12, in occasione della Festa della Madonna del Piumin.

Ultimo giorno domenica 6 ottobre in concomitanza con la "Festa del Ringraziamento".

Negli stessi orari, possibilità di visita all'Ecomuseo della Civiltà Montanara, inserito nella Rete Museale Biellese

Info 015 28684 - 3396881717 - www.bagneri.it - www.ceciliascultrice.it