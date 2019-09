Villa del Bosco: Pochi giorni d'attesa e sarà Pizzata in Piazza

La tavola è imbadita a festa per la Pizzata in Piazza di Villa del Bosco. Martedì 10 settembre si terrà il gustoso evento (realizzato dall'associazione sportiva locale, in collaborazione con la Pizzeria Fratelli Giordano) presso la piazza del paese, dalle 18.30 in avanti. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al chiuso, nei locali della sede sociale.