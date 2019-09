Dal Nord Ovest - Cercatore di funghi disperso da ieri mattina, anche unità cinofile all'opera

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati da ieri pomeriggio nella ricerca di un cercatore di funghi disperso nel Comune di Montecrestese (Vb). L'uomo si era allontanato dalla propria baita presso l'Alpe Coipo in mattinata e non vi aveva fatto ritorno all'ora di pranzo quando era atteso dai famigliari che hanno denunciato il mancato rientro. Le squadre hanno lavorato per tutto il pomeriggio e la notte anche con le unità cinofile da ricerca in superficie. Questa mattina sono riprese le operazioni con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.