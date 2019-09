E' tornato in provincia M.M. di 39 anni già protagonista di alcuni episodi di cronaca nei mesi passati. Domenica 8 settembre alle 19,20 M.M. ha collezionato l'ennesima sanzione per ubriachezza dopo aver importunato cittadini e guardia giurata. Per l'occasione sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia.