Tampona un'auto in superstrada e scappa con gli airbag esplosi. Rintracciato

Ha tamponato l'auto che lo precedeva, nelle vicinanze dell'uscita di Cerreto Castello sulla superstrada Biella Cossato, ma non si è fermato nonostante lo scoppio di entrambi gli airbag anteriori. Alle 18,10 di ieri pomeriggio, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Candelo e una pattuglia della polizia stradale all'indirizzo dello scontro. Nessuno presentava ferite o traumi ma restava il fatto che il guidatore 58enne dell'auto tamponata non aveva riferimenti per rivalersi con l'assicurazione.

Gli agenti della polizia stradale hanno ricercato e trovato l'autore. Si tratta di un 86enne di Biella alla guida di una Toyota che non ha riferito spiegazioni esaustive agli agenti in merito alla sua fuga. All'anziano, nella mattinata odierna, è stata ritirata la patente di guida. Per ora non è scattata, per l'86enne, nessuna denuncia per omissione di soccorso in quanto ad oggi non risultano feriti o traumi postumi.