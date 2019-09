Strada dissestata, scivola con la moto e si scontra con un'auto

Alla base dell'incidente potrebbe esserci una problematica sulla carreggiata di via San Sebastiano a Pollone. Alle 13 di sabato 7 settembre, un motociclista 49enne di Biella in sella alla sua Honda 600 sarebbe scivolato sula manto stradale, causa alcune buche presenti. L'uomo è andato a sbattere contro una Fiat Punto, che sopraggiungeva in senso contrario, con al volante un 26enne residente a Vibo Valentia. Sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto alle cure necessarie in loco per il centauro.