Pubblico e divertimento a Cavaglià per il Palio dei Rioni FOTO

Un tripudio di colori e costumi d'epoca con momenti di grande convivialità e divertimento. Successo di pubblico per il tradizionale Palio dei Rioni di Cavaglià, tenutosi nei giorni scorsi in paese, con sfilate e passerelle degli sfidanti. Alla fine, il rione Stazione si è aggiudicato il titolo dell'edizione 2019 mentre Montemaggiore ha avuto la meglio tra i più piccoli. La manifestazione si è aperta venerdì con l'investitura della “Bella Cabaliate” nella persona di Lucrezia Tecchia.

Sabato, invece, oltre 500 persone hanno preso parte alla cena con le pro loco in piazza e alla serata danzante insieme alla discoteca mobile di Radio Gran Paradiso, in attesa del gran finale di domenica. “Siamo soddisfatti dell'edizione 2019 – commenta il membro del comitato organizzatore del Palio dei Rioni, Giorgio Cabrio – e il bilancio non può che essere positivo. Da due anni i numeri sono in crescita e il merito va a tutti coloro che organizzano e collaborano a questo evento. Un grazie a tutti e appuntamento al prossimo anno”.