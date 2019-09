Da Sagliano a Londra a piedi in compagnia del suo carét. "Buon cammino" Francesco Ferraro Titin

"Ciao a tutti, oggi sono partito, vado a Londra... A piedi...Per ora tutto bene: il carët viaggia che è 'na meraviglia, a me è passata la nausea dopo i festeggiamenti di ieri e per ora non piove. Oggi sono arrivato a Sala Biellese, questo vuol dire che non sono neanche ancora uscito dalla provincia... Sarà lunghissima". A scrivere sulla sua pagina social, il 2 settembre, è Francesco Ferraro Titin, 29 anni una laurea in design d'interni, due anni di esperienza come educatore, doposcuola e centro estivo alla Divertistudio, che ha deciso di intraprendere un viaggio, a piedi, in solitaria, dalla sua abitazione di Sagliano fino a Londra, con un carrello (carét) attrezzato. Una vacanza diversa. Un'esperienza incredibile.

Lo abbiamo sentito telefonicamente al termine del suo sesto giorno di cammino, a Martigny in Svizzera, per capire cosa lo avesse spinto ad intraprendere questa avventura. "Vado a Londra con la mia 'morosa' Cecilia -racconta Francesco-. Lei si trasferirà per un master a metà settembre e io la raggiungerò credo tra il 10 e 20 ottobre, data in cui ho previsto di arrivare nella metropoli. A Londra e mi auspico le più belle cose come la convivenza e trovare un lavoro. Questo cammino è come l'ultima occasione per prendermi un mese e mezzo tutto per me".

Cresciuto in Valle Cervo, Ferraro Titin, a parte le sue montagne, non ha mai affrontato un percorso simile, mai fatto trekking o altro. L'unico riferimento sono le diverse occasioni in cui suo papà ha camminato la Santiago de Compostela. Lui invece percorre la via Francigena, non tradizionale perchè al suo seguito ha un carét da 30/35 chili ma un itinerario molto simile: dopo Martigny, Losanna, l'entrata in Francia fino a giungere a Calais. Strade, sentieri, vie, città, paesini, un viaggio tra i 1200 e 1300 chilometri. A piedi. In solitaria. "L'unica preoccupazione è sapere dove dormire -continua Francesco-. Per questo cerco di organizzarmi anticipando di due o tre giorni l'arrivo nelle cittadine. In Italia è facile, ovunque si riescono a trovare ostelli economici, ma già qui in Svizzera i prezzi cambiano".

Ferraro Titin da Calais punterà verso l'Inghilterra. "A quel punto -chiosa in tono scherzoso- a nuoto, in traghetto, in treno passerò la Manica per raggiungere Canterbury, città dove finisce la via Francigena. A quel punto mi mancheranno un centinaio di chilometri a Londra". Arrivo, come detto in precedenza, stimato verso la metà di ottobre. Intanto stasera (ieri per chi legge, ndr) è ospite in una casa nella cittadina svizzera. Noi ci salutiamo dandoci appuntamento tra un mesetto. Per l'aggiornamento finale. Le emozioni raccolte. Ciao Francesco, a presto e...Buon Cammino!