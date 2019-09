Candelo, Veronese su casa di riposo: "Biollino avrebbe dovuto domandare valide garanzie"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Un amministratore deve giudicarsi in base alle azioni buone o cattive di governo che compie nel corso del proprio mandato, le cui ripercussioni, spesso accade, si rivelano (tempus fugit) scaduto l’incarico. In campagna elettorale abbiamo dimostrato i pericoli legati alla cessione della nostra casa di riposo per 66 anni, riferendo l’assenza di idonee garanzie sia per il pagamento del prezzo d’acquisto delle quote della società pubblica Baraggia srl di € 998.000,00, sia del pagamento del canone annuo di € 100.000,00, che infine della effettiva realizzazione dell’ampliamento dell’immobile affidato ad aziende costruttrici.

Il rapporto di Candelo con Cooperativa Sociale Punto Service Srl è nato durante l’amministrazione Biollino, rapporto frettoloso e privo di precauzioni, che ha portato alla presentazione di una manifestazione d’interesse onerosa prima e alla partecipazione alla gara d’appalto poi. Già all’epoca - o comunque poco dopo - tale cooperativa era oggetto di voci riguardanti un possibile coinvolgimento in indagini inerenti una gestione non corretta delle procedure d’asta.Voci che potevano essere provocate, come sovente accade, da concorrenti scorretti, ma che potevano altresì avere un fondamento.

A distanza di un anno e mezzo o forse più, ottenuta l’aggiudicazione dell’appalto della casa di riposo di Candelo (gara a cui solo Punto Service ha partecipato), la cronaca giornalistica si è riempita nella calda estate di notizie provenienti dalle Procure di Vercelli, Asti, Alessandria, Genova e infine Biella che avvalorano - sebbene ancora non provano - il sospetto che le citate voci riportavano.

Agli inquirenti il compito di indagare e alla cooperativa il diritto di difendersi dalle accuse, ai candelesi invece il dovere di chiedere all’Amministrazione Comunale garanzie di tenuta del contratto d’appalto, perché il servizio della Casa di Riposo è un servizio sociale irrinunciabile del nostro Comune. Cosa accadrebbe agli anziani ospiti se la cooperativa non potesse più erogare il servizio? Nel mentre delle indagini (ed anche a prescindere), quale qualità avrà il servizio offerto?

Il fatto è che, a prescindere da qualsiasi indagine giudiziaria, la tenuta dell’operazione era già fortemente dubbiosa ai suoi albori. Biollino avrebbe dovuto, con la diligenza richiesta ad un buon amministratore, domandare valide garanzie sin dal primo contatto, prevedendo clausole chiare e garantiste per la collettività che rappresentava, anziché - come sembra a questo punto essere invece accaduto - farsi cogliere dalla smania di essere colei che ha segnato un passo nella storia di Candelo, un passo certo, ma verso il baratro e verrà certamente ricordato come merita".