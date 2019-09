Candelo: Chiorino e amministrazione inaugurano il nuovo anno scolastico

Questa mattina, 9 settembre, il sindaco di Candelo, Paolo Gelone e l'assessore all'istruzione Gabriella Di Lanzo, oltre ad alcuni rappresentanti della maggioranza (Lorena Valla, assessore alle finanze ed Erika Vallera, capogruppo di maggioranza) hanno portato i saluti dell'amministrazione alle scuole candelesi.

Ad inaugurare l'anno scolastico 2019/20 presso la scuola media sono intervenute l'Assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino e Maria Teresa Furci, Dirigente Reggente M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X Ambito Territoriale di Biella.

L'assessore Regionale, Elena Chiorino, ha rivolto parole di apprezzamento: "Ci tenevo a condividere con voi il primo giorno di scuola perché è un momento importante. Siete molto fortunati qui a Candelo perché avete una bellissima scuola, una bella struttura, un sindaco ed una giunta attenti con molte idee e progetti da proporvi". Il giro di saluti è continuato presso la scuola elementare e la scuola materna di Candelo.

Il primo cittadino e l'assessore all'istruzione, nonché vicesindaco, hanno salutato a nome dell'amministrazione comunale tutti gli studenti, il corpo insegnanti ed il personale scolastico con una lettera.

Di seguito il testo integrale: "Carissimi ragazzi, oggi l’Amministrazione tutta vuole porgerVi un sincero saluto e un bentornati a scuola. Un particolare pensiero per chi è in prima. Oggi scoprirete tante cose nuove, le classi, i compagni, i docenti. E come tutte le cose nuove avrete sicuramente un po di preoccupazione e timore. I più piccolini scopriranno che nella loro scuola si può giocare, mangiare e anche riposare insieme a tanti altri bambini.Non dovete avere timore, dovete pensare che la scuola è il miglior posto dove studiare per imparare a ben vivere in armonia con gli altri e con l’ambiente che ci circonda. Studiare nutre la nostra mente e ci rende consapevoli delle nostre capacità, ci aiuta a compiere le scelte giuste per la vita.I docenti saranno al Vostro fianco per seguirVi insieme alle Vostre famiglie e a tutti noi.Formeremo un team compatto per darVi gli strumenti migliori per affrontare il futuro. Ma non dimenticate che Voi siete i veri protagonisti di questa grande avventura. Quindi vivetela in prima persona pensando che tutto questo è per Voi.Un caloroso saluto lo rivolgiamo ai docenti, in particolare a chi è di nuova nomina, a Voi tutti rinnoviamo stima e fiducia ricordandoVi quale grande responsabilità è nelle Vostre mani, il futuro di molte donne e uomini di domani.

Salutiamo con grande stima gli operatori scolastici, poiché senza di loro le nostre scuole non sarebbero la stessa cosa. Sempre pronti a soddisfare le necessità di tutti. Non possiamo dimenticare in questi saluti il Dirigente scolastico e tutto lo staff di segreteria, che lavorano ogni giorno con professionalità e passione. Come non rivolgerci alle Vostre famiglie salutandoli e ringraziandoli per averci dato la fiducia nell’affidarVi a noi per contribuire nella Vostra crescita fisica e mentale. Tutti questi tasselli compongono un mosaico complesso e colorato,fondamentale per la crescita del paese e dei suoi cittadini di oggi e di domani. Questa è la nostra scuola nella quale crediamo e ogni anno investiamo tutto ciò che possiamo per renderla più accogliente,moderna e vorremmo che ognuno di Voi si sentisse a casa propria.La scuola è un contenitore di persone e di cose, dove vige la regola del rispetto, della cordialità e dello stare bene insieme. INSIEME è la parola magica. Che dire altro se non incominci l’avventura. Noi siamo pronti con tutti Voi ad accettare la sfida di un nuovo anno scolastico. Buon lavoro a tutti".