Ai giardini Zumaglini torna la festa dei bambini a favore del Fondo Edo Tempia

Domenica 15 settembre torna ai Giardini Zumaglini la Grande festa dei bambini. La manifestazione è giunta alla ventesima edizione e come di consueto sarà a favore del Fondo Edo Tempia. I grandi protagonisti saranno i più piccoli, dai 3 ai 10 anni di età, che saranno coinvolti in attività e giochi divertenti, quelli tipici dei luna park di una volta come il tiro ai barattoli e la pesca dei pesciolini.

La novità sarà data dalla possibilità di avvicinarsi ad alcune discipline sportive, grazie alla collaborazione delle società del territorio. Saranno presenti Basket Femminile Biellese, Biella Rugby e Tennistavolo Biella con alcuni dei loro atleti e allenatori, che proporranno attività adatte per avvicinarsi ai loro sport.

Come di consueto ci saranno anche spazi dedicati ai giochi da tavolo, all'espressione creativa con carta e colori e l'immancabile trucca-bimbi. E al termine del percorso di gioco non mancheranno la merenda e un piccolo premio. Il costo della tessera che dà diritto a partecipare ai giochi, alla merenda e al piccolo premio è di 3 euro. Tutto il ricavato sosterrà le attività del Fondo Edo Tempia. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18,30 e verrà rimandata in caso di pioggia.