L’Angolo della Prevenzione: il nuovo progetto di LILT Biella

Fare prevenzione in sala d’attesa e informare sui corretti stili di vita: è questo l’obiettivo del progetto “L’Angolo della Prevenzione”, creato da LILT Biella per portare la prevenzione all’interno degli ambulatori di medicina generale di Biella e provincia.

Un progetto che vede la collaborazione e il coinvolgimento di tante realtà profit e non profit del territorio e di ben 24 ambulatori di medicina generale.“L’Angolo della Salute nasce con l’intento di proporre ai cittadini la possibilità di impiegare in maniera utile, facendo appunto prevenzione, il tempo di attesa all’interno della sale di attesa degli ambulatori medici” – commenta Francesco Rossetti, responsabile del progetto.

In 24 ambulatori medici di medicina generale (di cui 14 a Biella, 5 in Valle Elvo e 5 in Valdilana) sarà infatti possibile informarsi sui servizi di prevenzione di Spazio LILT e, allo stesso tempo, compilare un test sui corretti stili di vita a cui sarà data una risposta personalizzata dal personale medico di LILT Biella. “L’Angolo della Prevenzione è un progetto che vuole rispondere alla mission di LILT Biella raggiungendo le persone anche in territori fisicamente distanti da Spazio LILT e in un ambiente di quotidianità quale l’ambulatorio medico – prosegue Francesco Rossetti – Lo abbiamo potuto realizzare in primis grazie alla disponibilità di ASL Biella e alla partnership con tante realtà profit e non profit del territorio biellese”. L’Angolo della Prevenzione è infatti anche un progetto di rete, che vede collaborare insieme per la lotta contro il cancro aziende, associazioni e cooperative sociali.

“L’Angolo della Prevenzione non è solo il nome del nuovo progetto di LILT Biella. E’ un vero e proprio “luogo fisico” che contiene il materiale informativo sulle attività di Spazio LILT e i questionari che possono essere compilati e imbucati in busta chiusa. Lo abbiamo costruito in legno grazie ai pallet e all’impregnante all’acqua donatoci dalle aziende Officina +39 e Colorificio Ferrarone, e grazie al laboratorio sul riciclo e sul riuso finanziato dal CTV di Biella e Vercelli e dal nome “Di quanti mondi hai bisogno per essere felice” realizzato dall’associazione Mani Tese di Pratrivero con i ragazzi delle scuole superiori”.

Cooperativa Maria Cecilia e Cooperativa Tantintenti sosterranno il progetto occupandosi della gestione del materiale cartaceo nell’ambito del progetto SPRAR (Servizio centrale del sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Un’attività che permetterà un costante refill dei volantini e il trasporto in busta chiusa a Spazio LILT dei test compilati.“L’Angolo della Prevenzione è il risultato di tante sinergie del territorio – conclude Francesco Rossetti – e rappresenta, allo stesso tempo, l’inizio di nuove collaborazioni tra diverse realtà finalizzate ad ampliare il progetto stesso e a promuovere sempre più attività nel campo della prevenzione. LILT Biella, per esempio, si è impegnata nell’arco del progetto a svolgere brevi lezioni sui corretti stili di vita su temi come l’alimentazione, il consumo di alcool e fumo e l’attività fisica, ai beneficiari del progetto SPRAR”.

Oltre al dispenser ligneo, infine, è stato predisposto un dispenser cartaceo per tutti gli ambulatori che non hanno spazi adeguati ad accogliere una struttura in legno. In entrambe le tipologie di dispenser, per chi volesse sostenere le attività di LILT Biella, è possibile trovare un bollettino finalizzato al funzionamento degli ambulatori. Non resta che rispondere all’appello del nuovo progetto di LILT Biella, volto a promuovere un atteggiamento proattivo sul tema della prevenzione.

“Non rimanere in attesa…AGISCI CONTRO IL TUMORE! Informati sui servizi di prevenzione e sostienili con una donazione!”: così recita e promuove il messaggio dell’Angolo della Prevenzione.