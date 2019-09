Vigliano corsaro a Novara (1-0). Cade il Cossato di super Romussi

Debutto felice per il nuovo Vigliano di mister Ariezzo: a Novara, la compagnia giallorossa strappa una vittoria importantissima, grazie al centro decisivo di Giordano. Non va meglio, invece, al Città di Cossato, superato 3 a 2 dalla Juve Domo: inutile, ai fini del risultato finale, la strepitosa doppietta dell'ex bomber di Cavaglià e Valdengo Romussi.

Risultati del 1° turno

Valduggia vs Bulè Bellinzago 1-3

Bianzé vs Piedimulera 1-4

Vogogna vs Omegna 1-2

Dormelletto vs Briga 3-1

Dufour Varallo vs Sizzano 1-1

Juve Domo vs Città di Cossato 3-2

Sparta Novara vs Vigliano 0-1

Santhià vs Arona 2-0

Classifica

Piedimulera, Bulè Bellinzago, Dormelletto,Santhià, Juve Domo, Omegna e Vigliano 3

Dufour Varallo e Sizzano 1

Città di Cossato, Vogogna, Sparta Novara, Briga, Valduggia, Arona e Bianzé 0