Tutto pronto per la Supercoppa LNP, Edilnol Biella debutta sul parquet di Torino alle 18

7 gironi, suddivisi da criteri geografici di prossimità. 28 squadre (tutte le iscritte alla A2) partecipanti. 3 match garantiti per tutti e passaggio del turno per le prime 7 di ogni girone più la migliore seconda. Quarti di finale, poi semifinali e finale che sanciranno la squadra campione 2019 nella final four di Milano. Questa è, in sintesi, la struttura della Supercoppa LNP.

Oggi, domenica 8 settembre alle 18, prende il via la competizione per l’Edilnol, sul parquet della Reale Mutua Torino, neoretrocessa dalla serie A dopo i Forni-disastri delle ultime stagioni.Dopo il match di questa sera, Biella debutterà ufficialmente sul parquet del Forum nella seconda giornata contro Casale, mercoledì 11 settembre alle 20:30. Chiuderà poi il suo girone Domenica prossima (15 settembre) sempre sul parquet di casa.

Le parole di coach Galbiati sulla competizione e sugli obiettivi: “Per noi deve essere un percorso utile per avvicinarci al meglio al campionato. Il risultato in questo momento è secondario, vincere piace di più ovviamente, ma sarà un’occasione per lavorare sui nostri obiettivi: spingere e far girare la palla, mantenere il ritmo alto e lavorare sui concetti difensivi che abbiamo inserito.”Appuntamento quindi a questa sera, per il debutto ufficiale dell’Edilnol Pallacanestro Biella 2019-2020.