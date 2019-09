Tor Des Geants, partiti i 900 "giganti" tra loro 25 biellesi

Partiti! Alle 12 in punto di oggi 8 settembre è stato dato il via all'edizione numero 10 del Tor Des Geants. 900 "giganti" tra i quali anche 25 biellesi che sono partiti da Courmayeur. 330 chilometri per 24mila metri di dislivello, in pratica oltre tre volte l'altezza dell'Everest da affrontare contro il meteo, la fatica, il sonno, il freddo.

La gara dura fino alle 18 di sabato 14 settembre. La premiazione si terrà domenica 15 settembre al Courmayeur Mountain Sport Center. Il tempo massimo per concludere la prova è di 150 ore.

Ecco i 25 "giganti" biellesi al Tor des Geants.

Joselito Lanari 32, Chiara Tallia 163, Chiara Biondi 1085, Rosalba Brera Molinari 1110, Alberto Busca 1127, Andrea Busca 1128, Mauro Cagliano 1134, Enrico Correale 1216, Rodolfo (Gianni) De Colle 1243, Samuel Faella, 1287, Maurizio Ferraris 1300, Alberto Ferrero 1302, Nicola Macchetto 1510, Massimo Malgaroli 1516, Corrado Mercandino 1558, Giorgio Moscatello 1585, Giovanni Mozzone 1589, Luca Nicolina 11611, Silvio Ogliaro 1623, Paolo Perona 1667, Paolo Pichacchino, 1678, Luca Pizzamiglio 1683, Nicola Rocchi 1732, Alessandro Scaglia 1774, Roberto Torelli 1841.