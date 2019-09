Ponderano nel segno di Marazzato: Ceversama e Chiavazzese show

Giornata agrodolce per le formazioni biellesi del girone di Prima Categoria. Il Ponderano comincia al meglio il suo cammino domando la Chivasso col punteggio di 4-2: decisivo il poker di Jacopo Marazzato. Successi anche per la Chiavazzese (2 a 1 allo Stay O ' Party con doppietta di Chieppa) e il Ceversama (3-2 esterno con Virtus Vercelli).

Pari per le Torri Biellesi (1-1) al ritorno in Prima mentre crollano Valdilana Biogliese e la Valle Cervo Andorno.

Risultati del 1° turno

Chiavazzese vs Stay O' Party 2-1

Junior Pontestura vs Pro Palazzolo 2-0

La Vischese vs Torri Biellesi 1-1

Orizzonti United vs Strambinese 0-5

Ponderano vs La Chivasso 4-2

Pro Roasio vs Valdilana Biogliese 4-2

Valle Cervo Andorno vs Azeglio 0-3

Virtus Vercelli vs Ceversama 2-3

Classifica

Strambinese, Azeglio, Ponderano, Pro Roasio, Junior Pontestura, Ceversama e Chiavazzese 3

La Vischese e Torri Biellesi 1

Virtus Vercelli, Stay O' Party, La Chivasso, Valdilana Biogliese, Pro Palazzolo, Valle Cervo Andorno e Orizzonti United 0