I risultati del weekend della Biella Corse

Ottimo risultato per Andrea Minchella e Claudio Potenza su Ford Fiesta WRC al 9 Rally Porta del Gargano che si è appena concluso a Manfredonia. L’equipaggio della Biella Corse conquista la seconda posizione assoluta a soli 5”9 dai locali i vincitori Bergantino - Di Vincenzo su Skoda Fabia R5 .

Salgono sul secondo gradino del podio e conquistano la 15 posizione assoluta anche Matteo Bove e Simone Biase su Peugeot 208 R2B. Al 34 Rally Città di Torino, buon 6 posto assoluto nonché importante gara di allenamento in previsione del prossimo appuntamento del campionato spagnolo rally 2019 , per “ Dedo “ - Barone su Skoda Fabia R5 .

Finale in salita del rally causato da una foratura per Grosso - Nardini su Ford Fiesta R5 , giunti comunque all’arrivo di Pianezza in trentesima posizione assoluta , dopo aver pagato più di 1 minuto di penalità. Posizione numero 8 della classifica riservata alla vetture della classe N3 per Ilvo Rosso che navigava Totino su Renault Clio Williams.

Podio meritatissimo per Miravalle - Togliatti in classe A5 e Puddu - Blanco Malerba in classe RS. Ritiro per rottura di un semiasse nel corso della ps 2 per Bizzini - Tufarelli su Citroen Saxo N2 dopo aver staccato il miglior tempo sulla 1. Prossimo appuntamento della scuderia sarà il Rally dell’isola d’Elba storico in programma dal 19 al 21 settembre con una importante new entry.