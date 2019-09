Edilnol Pallacanestro Biella sbatte contro Torino, la prima di supercoppa finisce 91-77

Impatto shock per i giovani dell’Edilnol Pallacanestro Biella con la stagione 2019-2020.Al Pala-Ruffini la prima di Supercoppa finisce 91-77 per la Reale Mutua

Il match

Torino, squadra costruita per fare i playoff dal neo presidente Sardara, controlla dal primo all’ultimo minuto il match giocato sul parquet di casa, scappa fino al +27 e controlla fino alla sirena finale.Biella dovrà ripartire dalle prime certezze: Donzelli e la vittoria a rimbalzo e di uscire da una partita in cui non è riuscita ad applicare i propri principi cardine.Grande merito a Torino che tira con percentuali irreali nel primo tempo (80% dal campo, complice una difesa non impeccabile di Biella) e rintuzza ogni tentativo di rientro da parte dei ragazzi di Galbiati.Così Minessi nel post partita “Il loro primo tempo è stato eccellente, sono stati bravissimi. Noi siamo migliorabilissimi e nel secondo tempo abbiamo visto tante cose buone rientrando fino al -14. Dobbiamo imparare da queste partite vere, il pathos e l’adrenalina paragonabili al campionato.Torneremo qui fra un mese per l’inizio del campionato e cercheremo di mettere in campo i nostri miglioramenti”Ora appuntamento a Mercoledì 11 settembre quando sul parquet del Forum di Biella arriverà la Novipiù Casale.

Tabellini

Torino: Pinkins 17, Cassar, Marks 11, Toscano 11, Jakimovski, Campani 8, Alibegovic 19, Cappelletti 12, Ianuale, Castellino ne, Traini 8, Diop 5

Biella:Omogbo 14, Massone 9, Bortolani 15, Deangeli, Donzelli 19, Bertetti 5, Pollone 2, Polite jr 8, Blair ne, Bassi ne, Barbante, Saccaggi 5

Le pagelle

Saccaggi 5 Dal neo-capitano ci si aspetta una direzione d’orchestra più precisa, patisce eccessivamente l’andamento della partita. Impreciso anche dalla lunetta.

Polite jr 5 E' un rookie e si vede, fatica ad entrare in partita sia offensivamente che difensivamente. Dimostra comunque intelligenza nell’adattarsi al match e trovare discrete soluzioni. Manca a rimbalzo.

Omogbo 5,5 Una pubblicità di qualche anno fa diceva “la potenza è nulla senza controllo”. È uno degli elementi cardine, di maggiore esperienza. Prova a trascinare i suoi con iniziative estemporanee ma spesso finisce fuori controllo. Bene a rimbalzo ed in quanto energia conferma quanto ci si aspettava, deve canalizzarla meglio.

Bortolani 6 Si accende tardino ma chiude con dei buoni numeri e dimostra di poter essere uno dei riferimenti offensivi della squadra.

Donzelli 6,5 Il migliore oggi, energia e pulizia di esecuzione. È l’unico costante nell’arco dei 40 minuti.

Bertetti 6 Entra benissimo in partita, un po’ tardi forse, immune alle scorie del match in salita e contribuisce al rientro fino a -14. Poi va anche lui fuori giri e commette alcuni errori banali. Positivo comunque.

Pollone 5,5 Non riesce a fare il “guastatore” come in pre-campionato, mette il corpo contro i più esperti avversari senza tirarsi indietro. Male in attacco ma il contesto non era favorevole.

Deangeli s.v. Entra a match chiuso.

Massone 5,5 Luci ed ombre, in difesa è troppo passivo e Torino ne approfitta, in attacco alterna lampi di classe a brutte scelte.

Barbante 5 Finisce dritto nel vortice negativo del match e non ne esce più, avrà modo di rifarsi.