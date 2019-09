Biellese, non basta Cabrini col Baveno. Tonfo esterno per la Fulgor

Esordio con sconfitta nel campionato di Eccellenza per le formazioni biellesi. La Biellese viene superata nel finale dal Città di Baveno col punteggio di 2 a 1: a nulla è valso il timbro vincente di Cabrini per evitare la prima sconfitta stagionale ad opera del duo Cerutti-Salzano.

Non esulta nemmeno una Fulgor volenterosa ma in doppia inferiorità numerica per buona parte di gara: passa il Borgovercelli (2-0) ed già zona rossa per le biellesi.

Risultati del 1° turno

Aygreville vs LG Trino 3-3

Borgaro Nobis vs Stresa 3-1

Borgovercelli vs FR Valdengo 2-0

Città di Baveno vs La Biellese 2-1

La Pianese vs Oleggio 0-0

Pont Arnad Evanco vs Pro Eureka 4-0

Rivoli vs Accademia Borgomanero 1-1

Ro. Ce. Vs Alicese Orizzonti 0-0

Classifica

Pont Arnad Evanco, Borgaro Nobis, Borgovercelli e Città di Baveno 3

Aygreville, LG Trino, Accademia Borgomanero, Rivoli, Alicese Orizzonti, La Pianese, Oleggio e Ro. Ce. 1

La Biellese, Stresa, FR Valdengo e Pro Eureka 0