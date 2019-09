Basket Femminile: Nasce un centro minibasket tutto rosa

L’intento è quello di diventare un punto di riferimento per tutte le bambine e le ragazze del Biellese. Un centro minibasket solo femminile sta nascendo presso la Palestra Salesiani di Biella, grazie alla collaborazione tra il Basket Femminile Biellese, unica realtà della nostra provincia di pallacanestro in rosa, e Pallacanestro Biella. Per il Basket Femminile Biellese, l’esperienza non è una novità.

Per quindici anni la Bfb ha gestito un centro minibasket, misto, sempre presso la palestra di Via Galilei. Ora però, visti anche gli ottimi risultati ottenuti dalle squadre giovanili e senior, e l’entusiasmo che è nato sugli spalti tra tante piccole tifose, vuole dare maggiori opportunità alle bambine biellesi, scegliendo di specializzarsi solo sul femminile. Gli istruttori Bfb, coordinati dal Responsabile Tecnico Marco Cardano, non saranno solo presenti in palestra, ma porteranno avanti numerosi progetti ed iniziative sul territorio, soprattutto nelle scuole elementari e medie di Biella e dintorni.

A partire dal 9 settembre, le attività presso la Palestra Salesiani di Via Galileo Galilei avranno luogo tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 17.00 alle 18.00. Saranno accolte, gratuitamente per il primo mese, tutte le bambine nate tra il 2009 e il 2014. Per le ragazze più grandi che vogliono avvicinarsi alla palla a spicchi, gli appuntamenti saranno il martedì e il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00. Anche per loro, il primo mese sarà gratuito.

Per info 3402916806/3283372225