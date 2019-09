200 runners a Candelo a favore della Casa per l'Autismo FOTO

Tutti in pista a favore della Casa per l'Autismo di Candelo. Nella mattinata di oggi, domenica 8 settembre, 200 runners hanno preso parte alla 7° Corsa per l'Autismo, manifestazione sportiva non competitiva di circa 6,5 chilometri, organizzata dall'Atletica Candelo, in collaborazione con l'Angsa Onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici) e la Domus Laetitiae.

Nelle prime tre posizioni della classifica maschile si sono piazzati Fabrizio Riesi, Emiliano Di Palma e Alexander Coen. Nella femminile, invece, prima a tagliare il traguardo Naz Younis, seguita da Federica Pozzo e Anna Vandelli.