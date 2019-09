La proposta di Ercoli: “In consiglio comunale una mozione a sostegno dell'autonomia del Piemonte”

“Un avvertimento al nuovo governo giallorosso: non continuate a prendere in giro i piemontesi”. A dichiaralo il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella, Alessio Ercoli. “Il Movimento 5 Stelle ha più volte dimostrato, quando era al Governo con la Lega, di voler rallentare se non stravolgere il disegno dell'autonomia differenziata portato avanti dal ministro Erika Stefani (Lega) che ha dovuto lottare contro fortissime resistenze grilline. Il Pd è da sempre contrario al decentramento amministrativo e di competenze, comprese le risorse ad esse collegate e dove pare, in realtà depotenzia gli effetti come avvenuto anche nella legislatura Chiamparino”.

“Ora, questi due partiti del "no" anche quando i cittadini dicono "sì", hanno messo in piedi un Governo del "contro" anziché del "pro" – analizza Ercoli - Si saranno trovati d'accordo su un punto: far finta di fare le cose, far finta di dare delle risposte concrete alle richieste della gente.Dato che ora i 5 Stelle hanno inserito nella bozza di programma (sebbene agli ultimi posti) l'intenzione di "completare il processo di autonomia differenziata", e dato che ci siamo stancati di aspettare presenterò nei prossimi giorni una mozione a sostegno dell'Autonomia del Piemonte, che porterebbe grandi benefici anche al Biellese e ai biellesi".

"Vediamo - conclude - se Pd e M5S voteranno a favore e si impegneranno a garantire un sostegno alla causa presente nel loro programma di Governo, oppure se i consiglieri locali smentiranno i loro colleghi nazionali, tradendo ancora una volta i cittadini."