Giovanni Rinaldi abbandona la politica: "Fermarsi non significa arrendersi ed essere deboli. Spazio ad altri"

Giovanni Rinaldi ex candidato sindaco alle recenti elezioni comunali a Biella, rappresentante del Movimento 5 Stelle mette in pratica la sua idea di abbandonare la politica. E' da qualche mese infatti che Rinaldi continuava a sostenere che a settembre ci sarebbe stato un cambio radicale. E così è stato, visto il suo annuncio sulla pagina social.

"Con il prossimo Consiglio Comunale si concluderà definitivamente la mia esperienza politica. Mi dedicherò ad altro. Alla mia vita e salute, ai miei progetti, al mio lavoro. Fermarsi non significa arrendersi ed essere deboli, significa essere abbastanza forti da lasciar spazio agli altri. Orgoglioso di essermi battuto sempre nell'interesse della città che 20 anni fa mi ha accolto. Ho fatto politica con il cuore, mai avuto benefici dalla politica, di nessun tipo! Sarò a disposizione degli amici che hanno combattuto insieme a me tante battaglie e che lo faranno ora in prima persona. Mi auguro per il futuro che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con la sua autorevolezza e serietà, possa perseguire il bene del nostro Paese".