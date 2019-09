Palazzo Gromo Losa, oggi laboratorio didattico per ragazzini

Oggi pomeriggio il laboratorio didattico che si terrà a Palazzo Gromo Losa nell’ambito di “Ettore Olivero Pistoletto. Michelangelo Pistoletto. Padre e Figlio”.

DOMENICA 8 alle 16 dai 9 ai 13 anni

Progenitore e figlio allo specchio. A cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Clorofilla Soc. Coop.Dopo una divertente indagine che metterà in relazione “padri” e “figli” nel mondo naturale i partecipanti si avventureranno in un corridoio verde dove, alla ricerca di oggetti fantastici e specchi, scopriranno come i progenitori si trasformino in discendenti, ovvero la selezione naturale. Attraverso lo “specchio” invece sperimenteranno come la selezione artificiale abbia trasformato i progenitori selvatici, delle rose per esempio, nelle moderne varietà selezionate dall’Uomo. Infine i fiori parlanti del giardino di Alice (dai romanzi di L. Carroll) saranno il pretesto per fare due chiacchiere, tutte vegetali.

Partecipazione gratuita. Per info 015.0991868