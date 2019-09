Dal Nord Ovest - E' morto il centauro precipitato in un burrone ad Almese

Un motociclista di 81 anni, Andre Mandrini, è deceduto in seguito a un grave incidente nel pomeriggio di ieri ad Almese, in Valsusa.Dopo essersi scontrato con una Fiat 500, guidata da un uomo residente a Rivoli, lungo la strada provinciale 187, sulla Goja del Pis, il centauro è finito fuori strada precipitando in una scarpata. Molto difficoltose le operazioni di recupero. Ferito gravemente, l'uomo è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino, dove è morto intorno alle ore 18. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Almese.