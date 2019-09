A Cerrione si cammina nella Bessa sul percorso delle Fate

Con il titolo “Camminando nella Bessa sul percorso delle Fate” si terrà domenica 15 settembre a Cerrione una passeggiata alla scoperta della riserva naturale della Bessa. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cerrione, si inserisce nel quadro delle iniziative che il Comune di Cerrione sta mettendo in atto per la promozione del territorio comunale.

L’amministrazione comunale ha aderito al progetto “Salute in Cammino, 10.000 passi per stare bene” dell’ASL di Biella, individuando un percorso di circa un km con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e con la segnalazione di altri percorsi nel territorio, tra i quali quelli all’interno della Bessa.

Il programma prevede il ritrovo in piazza Chiarletti a Cerrione per le 9 e partenza alle 9.30, con visita alla chiesetta di San Grato e la sosta guidata all’antico canale di lavaggio presso l’ex Cava Barbera. Dopo il passaggio nella grande area di cava recentemente ripristinata, si attraverserà il parco della Bessa per raggiungere dalla parte opposta l’area attrezzata della Fontana del Buchin, dove verrà organizzato il ristoro con prodotti tipici. Nel ritorno verso Cerrione si passerà dall’area del Castello, per concludersi in piazza Chiarletti dove è prevista una merenda finale e la presentazione dei percorsi.

Oltre alla Pro Loco e al Comune di Cerrione, all’evento hanno patrocinio e contributi l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, il Comitato Provinciale dell’Unpli e Slowland Piemonte. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere alla prolococerrione@libero.it o telefonare al n. 3474062175.