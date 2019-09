Questa notte la prima neve sulle montagne biellesi

Stamattina è spuntato il sole sul Biellese ma questa notte, mentre in pianura e nella bassa collina pioveva, in montagna è apparsa la prima neve. Per gli appassionati quasi un'illuminazione il vedere le cime bianche. Per chi spera ancora nel caldo settembrino ha buone possibilità di ottenere le giuste risposte. L’allontanamento del minimo di pressione verso est favorirà condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte nella giornata di lunedì. La previsione per la settimana è buona con temperature che ritornano ad accarezzare valori intorno ai 26° a partire da mercoledì 11 settembre.